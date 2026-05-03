Davacılara ödenecek maddi tazminat miktarıyla ilgili kararın ise daha sonra verileceği bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre “Nikolau ve diğerleri” olarak anılan 10 Rum’un Güney Kıbrıs aleyhine açtığı dava, Ay. Athanasio köyünde 1976’da sanayi bölgesi kurulacağı gerekçesiyle istimlak edilen 7 bin 24 metrekarelik araziyle ilgili.

İstimlak edilen arazinin bir kısmına yol yapılmasına rağmen büyük kısmın atıl kaldığını yazan gazete, 10 Rum mal sahibinin, Güney Kıbrıs’taki yasa uyarınca arazilerinin iadesini talep ettiğini ancak Rum makamlarının bu talebi reddettiğini belirtti.

Habere göre Rum makamlarının, bölgenin açık alan olarak kalacağı cevabı üzerine konu AİHM’e götürüldü. AİHM davacıları haklı buldu.