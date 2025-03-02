Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.03.2025 tarihinde, saat 15.10 sıralarında, Lefkoşa’da Yakındoğu Üniversitesi yerleşke alanı içerisindeki isimsiz yol üzerinde, Ali Mert KURT (E-20), yönetimindeki HE 491 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan kapalı havuz önlerindeki çembere süratli bir şekilde girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte Rana Gül DORU (K-19)’ya çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ilerleyen HE 491 plakalı salon araç yol dışında bulunan ağaca sağ yan kısmı ile çarpıp durmuştur.

Kazada yaralanan yaya Rana Gül DORU, kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sağ ayağında kırık ve iç kanama teşhisi ile Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Ali Mert KURT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.