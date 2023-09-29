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Soruşturma devam ediyor.

Avni Özfuttu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında, Kaleburnu köyünde, yapımı devam etmekte olan bir inşaata çalışan Avni Özfuttu (E-40), inşaatın ikinci katındaki çimentoları almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

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