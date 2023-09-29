Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında, Kaleburnu köyünde, yapımı devam etmekte olan bir inşaata çalışan Avni Özfuttu (E-40), inşaatın ikinci katındaki çimentoları almaya çalıştığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.
Avni Özfuttu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.