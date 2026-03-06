Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal, üretim ve yatırımın desteklenmesi amacıyla önemli bir karar aldıklarını açıkladı. Kanal T’ye konuşan Hande Kayasal, Kalkınma Bankası’nın tüm TL kredi faiz oranlarını yüzde 35 seviyesinden yüzde 28’e düşürdüğünü açıkladı.

Kayasal yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çekilerek, özellikle Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmeler ile küresel piyasalardaki dalgalanmaların ekonomik hareketliliği etkilediği belirtildi. Buna rağmen Kalkınma Bankası’nın üretimi ve yatırımı destekleyen bir yaklaşımı benimsediği vurgulandı.

Kayasal, yatırım yapmak isteyen iş insanlarının finansmana daha kolay erişebilmesi için faiz indirimi kararının alındığı ifade ederek, “Bu adımla, üretim ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Öte yandan banka ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında yeni bir iş birliği protokolü de hazırlandığını hatırlatan Hande Kayasal, protokol kapsamında üretim ve sanayi yatırımı yapmak isteyen girişimci ve şirketlere 10 milyon TL’ye kadar finansman desteği sağlanacağını açıkladı.

Kayasal ayrıca, Kalkınma Bankası’nın sadece kredi veren bir kurum olmadığını vurgulayarak, aynı zamanda ülke ekonomisinin kalkınmasına yön veren bir finans kuruluşu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.