Uçağın kabin ve kargo bölümü bomba arama köpeğiyle didik didik aranırken, bagajlar yeniden mobil X-Ray cihazından kontrol edildi. İhbarda bulunan yolcu polis ekipleri tarafından uçaktan indirildi. Yapılan aramaların ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Sefer gecikmeli gerçekleşti.

Sonrasında uçağın kaptan pilotu hava trafik kontrolörü ile irtibata geçti ve durum üzerine uçağa polis ekipleri çağrıldı.

Uçakta bulunan bir yolcunun “Uçakta bomba var.” sözü üzerine kabin ekibi durumu kaptan pilota bildirdi.

İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cidde şehrine gitmek üzere kalkış için son hazırlıklarını tamamlayan SV278 sefer sayılı Airbus A321 tipi Saudia Airlines'e ait yolcu uçağında bomba paniği yaşandı.

