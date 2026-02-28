Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail, ABD ve İran arasında yaşanan saldırıları kabul edilemez bulduklarını belirterek tarafları diplomasi masasına dönmeye davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, diplomatik görüşmeler sürerken İsrail ve ABD’nin İran’ı hedef alan saldırıları ile İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını kabul edilemez bulduklarını ifade etti.

Yılmaz, Türkiye olarak bölgesel ve küresel istikrarı tehdit eden çatışmaların ve insani yıkımların önlenmesi için muhataplarla sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Yılmaz, tarafları en kısa sürede diplomasi masasına dönmeye ve sorunları müzakere yoluyla çözmeye davet ederken, bu yönde atılacak adımlara yapıcı yaklaşımla katkı vermeye hazır olduklarını vurguladı.