Muafiyetlerle vergi matrahları düzenlendi. Başbakan Üstel Ocak sonu düşük baremlilere daha çok yüksek baremlilere daha az maaş artışı vermeyi planladıklarını açıkladı ….

Kamu Çalışanlarına % 43- % 52 Net Artış.

Başbakan Ünal Üstel kamu çalışanlarının Ocak ayı maaşlarına net olarak % 43 ile % 52 arası artış yapılamasını tasarladıklarını açıkladı.

Üstel, söz verdikleri üzere “alt baremlerde olan kamu çalışanlarının maaşlarına üst baremlerde olanlara oranla daha fazla artış yapılacağını “ söyledi.

Başbakan Üstel yaptığı açıklamada, kamu çalışanlaırnın hayat pahalılığı karşsında korunması için vergi matrahlarında son 4 yıldır yapılamayan düzenlemeleri yapma yoluna gideceklerini sözlerine ekledi.

Başbakan Üstel’in açıklamasına göre vergi matrahlarında yapılan düzenlemelerle 2010 yılından itibaren kadrolanmış çalışanların maaşlarına Ocak ayı sonundan itibaren eğer barem1 barem 9 arasında bir yerde iseler %52 ile %49 oranında , barem 10 dan barem 14 ün sonuna kadar bir yerde iseler %49 ile %43,50, barem 15 ten barem 19 un sonuna kadar bir yerde iseler %47 ile % 43 arası net maaş artışı yapılacak.

1979 yılından itibaren kadrolanmış kamu görevlilerinden barem 4’ün birinci basamağına barem 10’un 10’ncu basamağına kadar olanlar Ocak ayı sonundan itibaren %52 ile 48 arası , barem 11’in birinci basamağından barem 16’nın 12’nci basamağına kadar olanlar %48 ile %44 arası, barem 17’nin birinci basamağından barem 19’un 10’ncu basamağına kadar olanlar ise %46 ile %43 arası net maaşa artış alacaklar.

Başbakan Üstel açıklamasında hükümet olarak tüm çalışanlar ve sektörlerin yanında olduklarını, Anavatan Türkiye ile yapılacak 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ile ülke ekonomisi için bir atılım döneminin başlayacağına yürekten inandıklarını belirtti.

Başbakan Üstel açıklamasında şunları kaydetti: “ I Ocak 2023 tarihi itibarıyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu’nun belirlemiş olduğu 2022 yılı enflasyonuna göre son 6 aylık (Temmuz – Aralık 2022) dönemi için %37,75 oranındaki hayat pahalılığı brüt maaşlara yansıtılmış, buna ek olarak yine yılın başında Asgari Ücret Komisyonu’nun saptamasıyla I Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari Ücret miktarı olan brüt 13.563 TL üzerinden belirlenen yıllık kişisel indirim miktarı 150.000 TL olarak yürülüğe konulacaktır. İlaveten 2023 yılı vergi matrahlarının da düzenlenmesi ile birlikte %10 olan matrah %200, %20 olan matrah %200, %25 olan matrah %122,22, %30 olan matrah %172,73 ve %37 olan matrah %166,67 oranında artırılacaktır.

Yaptığımız bu düzenleme ile geçmiş 4 yılın toplam enflasyon oranı vergi matrahlarına yansıtılmış olacaktır. Tüm bu düzenlemelerle birlikte 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki kadrolanmış çalışanların Ocak ayı sonunda alacakları maaşlara barem 1’ den barem 9 un sonuna kadar olanlar için %52 ile %49 oranında, barem 10 dan barem 14 ün sonuna kadar olanlar için %49 ile %43,50 ve barem 15 ten barem 19 un sonuna kadar olanlar için %47 ile % 43 arası net artış yapılmış olacaktır. Bahsedilen düzenlemeler çerçevesinde7/1979 sayılı yasa kapsamındaki kamu görevlilerinden 4’ün birinci basamağından barem 10’un 10’ncu basamağına kadar olanlar Ocak ayı sonundan itibaren %52 ile 48 arası , barem 11’in birinci basamağından barem 16’nın 12’nci basamağına kadar olanlar %48 ile %44 arası, barem 17’nin birinci basamağından barem 19’un 10’ncu basamağına kadar olanlar ise %46 ile %43 arası net maaşa artış alacaklar. Söz verdiğimiz ve matrah artış oranlarından da anlaşılacağı üzere daha düşük maaş alan kamu çalışanlarından daha az vergi alınarak onlara daha yüksek oranda bir artış verilmiştir. Yüksek maaş alanlarda ise daha fazla vergi alınarak oransal anlamda daha onlara az artış yapılacaktır. Hükümet olarak tüm çalışanlar ve sektörlerin yanındayız. Anavatan Türkiye ile yapılacak 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü ile ülke ekonomisi için bir atılım döneminin başlayacağına yürekten inanıyorum.”

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi



