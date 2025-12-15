Kamu-İş’ten yapılan açıklamaya göre, imza töreninde konuşan taraflar, sürecin diyalog ve uzlaşı kültürüyle tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, sözleşmenin emekçilerin geleceğine yönelik önemli kazanımlar sağladığını vurguladı.

Sözleşmeye Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu.

İmza töreninde, sendika yönetim kurulu üyeleri ve belediye emekçileri de hazır bulundu.

- Serdaroğlu’ndan Kırok’ta teşekkür

İmza töreninin ardından konuşan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, müzakere sürecindeki yapıcı tavrı nedeniyle Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’a teşekkür etti.

Kırok’un çalışanlara yönelik düşünceli yaklaşımını ve bölgeye kazandırdıklarını takdir ettiklerini belirten Serdaroğlu, şunları ekledi:

“Başkan Kırok, göreve geldiği ilk günden itibaren aramızda hiçbir sorun yaşanmadan, her şeyi çok güzel bir şekilde yürüttük. Bu durum, bizim olgunluğumuzu gösteriyor. Demek ki oluyormuş; her şey kavga ile değil, uzlaşılarak ve diyalog yoluyla da her şey çözülebiliyormuş. Başkanımız, göreve geldiği ilk günden itibaren verdiği her sözü tutmuştur. Uzun yıllardan beri yatırılmayan sigorta ve ihtiyat sandığı primleri vardı. Belediye Başkanımız, yatırımların yanı sıra emekçinin haklarını da ihmal etmemiştir. Bizim için, emekçilerimizin geleceği adına bu yatırımlar çok önemlidir.”

Serdaroğlu, yeni sözleşmeyle risk altında çalışan personelin tüm haklarının düzenlendiğini ve sözleşmenin ne belediyeyi ne de emekçileri zarara uğratmayacak şekilde hazırlandığını ifade etti.

- Kırok: “Çalışanlarımızın özlük haklarını yaşanabilir bir düzeye çıkarttık”

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok ise konuşmasında, göreve geldiklerinde belirledikleri hedeflere ulaştıklarını belirtti. “Çalışanlarımızla en büyük birlikteliğimiz, her zaman için emeğin yanında durma kararlılığımızdır.” diyen Kırok, belediyeyi zarara uğratmadan çalışanların özlük haklarını yaşanabilir bir düzeye çıkardıklarını söyledi.

Kırok, göreve geldikten sonra yapılan mali iyileştirmelere de dikkat çekerek, “21 Milyon TL’lik İhtiyat Sandığı borcu dahil olmak üzere geriye dönük tüm özlük hakkı yatırımları ve sigorta borçları kapatıldı. Daha önceden taksitlendirilen vergi borçları bitirildi.” dedi.

Kırok, sözleşmeye eklenen geçici maddelere ilişkin de açıklama yaparak şunları kaydetti:

“2022 yılı öncesinde Esentepe Belediyesi'ne alınmış ve Barem 1'de sabit bir şekilde duran işçilerimizin, bu sözleşmeyle birlikte 2026 yılının ilk ayı itibarıyla intibaklarının yapılacağı ve kadrolarına yerleşeceklerinin müjdesini veriyoruz.”

Kırok, bu kazanımların her iki tarafın da fedakârlık yaptığı ve uzlaştığı uzun uğraşlar sonucunda elde edildiğini belirterek Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu ve ekibine teşekkür etti.