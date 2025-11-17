Etkinliğin paydaşlarından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan verilen bilgiye göre, Sayıştaylık'ta yer alan ve yaklaşık 180 kamu çalışanının katıldığı eğitimde, “Kavramlar ve Hukuka Uygunluk Halleri”, “Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları”, “Veri Sorumlularının Yükümlülükleri” ve “Başvurulara İlişkin Denetim Mekanizmaları” başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

Eğitim, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay ile Kurul Üyeleri Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy ve Av. Emre Yağmuroğlu tarafından verildi.

Eğitimde, kamu kurumlarının veri işleme süreçlerinde dikkat etmesi gereken yükümlülükler ve yasa çerçevesinde uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgiler aktarıldı.