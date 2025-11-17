Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), tarafından yayımlanan Dünya Üniversiteler Sıralaması 2026’da 601-800 bandında yer aldı. Sıralamada 115 ülkeden 2,191 üniversite yer alma başarısını gösterdi.

Sıralamaya alınan üniversite sayısı geçen yıla göre 90 artış gösterdi. THE 2026 Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda birinci sırayı önceki yıl olduğu gibi Oxford Üniversitesi elde ederken, Massachusetts Institute of Technology de ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırayı Princeton University ile University of Cambridge paylaştı.

Listeye Türkiye’den girme başarısını gösteren üniversite sayısı bir önceki yıla göre 18 artarak 112’ye ulaştı. DAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında beşinci bantta yer aldı.

ALAN SIRALAMALARINDA ÖNEMLİ BAŞARILAR

DAÜ, 85 ülkeden 850 üniversitenin sıralandığı İşletme ve Ekonomi alanında 301-400 bandında yer alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) birinci bandı, Türkiye üniversiteleri ve Kıbrıs adası genelinde ise ikinci bandı paylaşmaktadır.

DAÜ ayrıca Tıp ve Sağlık alanında 102 ülkeden 1,150 üniversite arasında 601-800 bandında yer alarak KKTC’de listeye giren iki üniversite arasında birinci konumda bulunmaktadır. DAÜ, bu alanda Türkiye üniversiteleri genelinde üçüncü bantta yer almıştır.

DAÜ, Fiziksel Bilimler ve Mühendislik alanlarında da dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır. 107 ülkeden 1,447 üniversitenin sıralandığı Fiziksel Bilimler alanında 301-400 bandında yer alan DAÜ, 97 ülkeden 1,488 üniversitenin sıralandığı Mühendislik alanında ise 501-600 bandında değerlendirmektedir.

“DAÜ DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA DAİMA ÜST SIRALARDADIR”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak kaliteli eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında elde ettiği başarıları sürdürdüğünü ifade etti. DAÜ’nün THE, QS, U.S. News & World Report, ShanghaiRanking gibi pek çok prestijli uluslararası bağımsız dünya üniversite sıralama kuruluşları tarafından her zaman dünyanın en üst sıralamalarında gösterilmesinin bir tesadüf olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, elde edilen bu başarıların DAÜ’nün başarı odaklı kurumsal kültürünün tüm çalışanları tarafından benimsenmesi sayesinde elde edildiğini kaydetti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Ailesi’ni tebrik ederek başarılarının devamını diledi.