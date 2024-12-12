Yazılı açıklama yapan Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu, yılda iki kez yapılması öngörülen Kamu Yeterlik Sınavları'nın, 14 ve 15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavları 14 Aralık Cumartesi günü saat 11.00’de Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Atleks Sanverler Ortaokulu'nda, Alt Düzey Yeterlik Sınavı 15 Aralık Pazar günü saat 10.30’da yine aynı okullarda yapılacak.

Üst Düzey Yeterlik Sınavı ise aynı gün saat 14.00’te Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda düzenlenecek.

“Sınavlara yaklaşık 3 bin kişinin katılması bekleniyor”

Üst Düzey Yeterlik Sınavı'na 145, Orta Düzey Yeterlik Sınavı'na bin 585, Alt Düzey Yeterlik Sınavı'na bin 556, Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavı'na 34 kişi katılacak. Sınavlara girecek toplam kişi sayısının 3 bin 320 olması bekleniyor.

Sınavlara katılacak adaylara 11 Aralık’ta sınav yeri ve saatini bildiren SMS atıldığını belirten Köseoğlu, aynı zamanda khk.gov.ct.tr web sitesinde de aday numaraları ile çağrı yapıldığını kaydetti.

Köseoğlu, sınavlara katılacak adayların sınava girerken kimlik kartı veya kimliğini doğrulayacak resmi bir belgenin orijinalini ibraz etmek zorunda olduğunu, kimliğini belgeleyemeyen adayların sınava alınmayacağı ve sınava girecek adayların en geç sınava 30 dakika kala sınav salonu önünde hazır olmaları gerektiğini ifade etti.

Sınav sonuçlarının aynı gün içerisinde khk.gov.ct.tr adresli resmi web sitesinden duyurulacağını dile getiren Köseoğlu, sınav sonrası açıklanacak sonuçların geçici sonuçlar olacağını, kesin sonuçların üç iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrası belirleneceğini ve başarılı olan adayların, sonuçların kesinleşmesinin ardından, daha sonra açıklanacak bir tarihte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı'ndan sertifikalarını alabileceğini belirtti.