Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), geçici personele iş güvencesini sağlayacak yasal düzenlemede sona gelindiğini duyurdu. Sendika, söz konusu yasa tasarısının, yasama yılı tamamlanmadan önce gerçekleştirilecek son Meclis oturumunda Genel Kurul’a sunularak onaylanmasını beklediklerini ifade etti.

KAMUSEN Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin yeni bir istihdam kapısı açmadığı ifade edilerek, “Bilinmesini isteriz ki bu yeni istihdam kapısı değil, yasal boşluğun ortadan kaldırılması ve sadece içeride çalışmakta olanların hak ve yükümlülüklerini korumak ve yerine getirmek için yapılan yasal bir düzenlemedir.” denildi.

Kıdrışlıoğlu, sendikanın da desteğiyle hazırlanan ve geçici personelin hak ve menfaatlerini düzenleyen yasa tasarısının, yasama yılı sona ermeden Meclis Genel Kurulu’na sunularak onaylanmasının beklendiğini ifade ederek, “Yıllardır bu yasanın çıkmasını umut eden çalışanlar adına, herhangi bir sorun yaşanmadan son Meclis oturumundan geçmesini temenni ederiz” dedi.

Açıklamaya göre, 2014 yılında geçici personel istihdamı Kamu Görevlileri Yasası kapsamından çıkarılmış, ancak bu süreçte hâlihazırda görevde bulunan personelin hukuki durumu belirsiz kalmıştı. Aradan geçen yıllarda bu boşluğun giderilmesine yönelik çeşitli girişimlerde bulunulsa da sonuç alınamamıştı.