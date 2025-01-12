Atan, mesajda Denktaş’ın vefatının yıl dönümünde, Denktaş’ın halkı için verdiği mücadelenin bir kez daha hatırlandığını, Denktaş’ın yalnızca siyasi bir lider değil, sendikal hakların savunan, adaletin peşinden giden ve memleket sevgisini her şeyin önünde tutan bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Rauf Denktaş’ın çalışanların hakları konusunda da önemli işler yaptığı belirten Atan, “Denktaş, Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik haklarının korunması için büyük çaba harcadı. Özellikle çalışanın hakları konusunda, işçi haklarının savunulması, sendikal hakların güçlendirilmesi ve iş güvencesinin sağlanması konularında önemli adımlar attı. Kıbrıs Türk işçisinin sesini duyurabilmesi, emeğinin karşılığını alabilmesi ve haklarının korunması için mücadele etti. Denktaş’ın liderliğinde, toplumun her bireyinin hakkı savunuldu ve emek mücadelesi büyük bir önem kazandı.” dedi.

“Adaletin” Denktaş’ın mücadelesinde temel bir ilke olduğunu ifade eden Atan, “O, adaletin sadece hukukla sınırlı olmadığını, toplumun her kesimine eşit fırsatlar sunarak sağlanabileceğini biliyordu. Kıbrıs Türk halkının haklarının dünya çapında tanınması için gösterdiği çaba, yalnızca siyasi bir mesele değil, aynı zamanda her bireyin adaletli bir yaşam sürmesini sağlamak adına verdiği bir mücadeleydi. Denktaş, halkının adaletli bir şekilde var olabilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde önemli adımlar attı” ifadelerini kullandı.

Denktaş’ı ayıran en belirgin özelliğin memleket sevgisi olduğunu kaydeden Atan, “Onun için memleket, sadece bir toprak parçası değil, bir halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını simgeliyordu. Kıbrıs Türk halkının kendi vatanında özgürce yaşama hakkı, onun için en değerli mücadele konusuydu. Memleket sevgisi, Denktaş’ı her zaman halkının yanında durmaya, onun özgürlüğü için mücadele etmeye iten en güçlü motivasyon kaynağıydı” dedi.

Rauf Denktaş’ın hem siyasi hem de toplumsal olarak önemli bir miras bıraktığını kaydeden Atan, çalışanın haklarının savunulması, adaletin sağlanması ve halkın özgürlüğü için verdiği mücadelenin bir sonraki nesillere sorumluluk yüklediğini belirtti. Atan, “Bugün, onun mirasına sahip çıkarak, toplumda adaletin ve eşitliğin sağlanması, çalışanların haklarının korunması ve memleket sevgisinin yaşatılması için var gücümüzle çalışmalıyız.” ifadesini kullandı.

Denktaş’ın değerlerinin her kesim için güçlü bir ışık olmaya devam ettiğini kaydeden Atan, “Onun mücadelesi, bu topraklarda yaşayan herkes için hala bir yol gösterici ve her bireyin hakkı savunulmaya devam edecektir. Saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.