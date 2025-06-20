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Kazada, sürücü Muhammad Faraz ile araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Usman Ali ve 28 yaşındaki Haroon Afzaal yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza saat 14.30'da 35 yaşındaki Muhammad Faraz'ın yönetimindeki VJ 986 plakalı kamyonla, İskele istikametinden Çayırova yönüne seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, tarla içerisine devrilmesi sonucu meydana geldi.

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