Olay, saat 22.30 sıralarında Gerze’ye bağlı Köşk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Erhan Bayrak (42) ve oğlu Alperen Bayrak (19) ile İ.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada İ.G., yanında bulunan tabancasıyla baba ve oğlunu sokak ortasında vurarak ağır yaraladı.

BABA VE OĞLU, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ve oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı İ.G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.