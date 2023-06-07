Kanada Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, parasal sıkılaşmaya devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, politika faizi olarak baz alınan gecelik faiz oranının 25 baz puanlık artışla yüzde 4,50'den 4,75'e yükseltildiği kaydedildi. Piyasa beklentileri, bankanın faiz oranını sabit tutması yönündeydi. Böylece, Kanada'da faiz oranı 2001'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarıldı.

Küresel olarak enflasyonun düştüğü belirtilen açıklamada, bunun büyük ölçüde bir yıl öncesine kıyasla daha düşük enerji fiyatlarını yansıttığı ancak enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, dünya genelinde ekonomik büyümenin yüksek faiz oranları karşısında yumuşadığı, büyük merkez bankalarının ise fiyat istikrarını yeniden sağlamak için faiz oranlarının daha da artması gerekebileceğinin sinyallerini verdiği aktarıldı.

Kanada ekonomisinin yüzde 3,1'lik büyümeyle 2023'ün ilk çeyreğinde beklenenden daha güçlü olduğu belirtilen açıklamada, tüketim artışının da şaşırtıcı derecede güçlü ve geniş tabanlı olduğu kaydedildi.

"Ekonomideki talep fazlası tahmin edilenden daha kalıcı görünüyor"

Açıklamada, ayrıca faize duyarlı olan ürünlere yönelik harcamaların arttığı ve son zamanlarda konut piyasası faaliyetinin hız kazandığı belirtildi.

İş gücü piyasasının sıkılığını koruduğuna dikkat çekilen açıklamada, genel olarak ekonomideki talep fazlasının tahmin edilenden daha kalıcı göründüğü ifade edildi.

Açıklamada, üç aylık çekirdek enflasyon ölçümlerinin birkaç aydır yüzde 3,5-4 aralığında seyretmesi ve talep fazlasının devam etmesinin enflasyonunun yüzde 2 hedefinin önemli ölçüde üzerinde takılıp kalabileceğine dair endişeleri artırdığı aktarıldı.

Bankanın açıklamasında, faiz artırımı kararının para politikasının arz ve talebi yeniden dengeye getirmek ve enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine döndürmek için yeterince kısıtlayıcı olmadığı konusundaki görüşü yansıttığı kaydedildi.

Çekirdek enflasyonun dinamiklerinin ve enflasyon görünümünün değerlendirilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, özellikle, talep fazlası, enflasyon beklentileri, ücret artışı ve kurumsal fiyatlama davranışlarının gelişiminin enflasyon hedefine ulaşma ile uyumlu olup olmadığının değerlendirileceği belirtildi.

Kanada Merkez Bankası, yüksek enflasyonla mücadele için Mart 2022'den bu yana 8 kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 4,50'ye yükseltmişti. Banka, ocak ayından bu yana faiz artırımlarına ara vermişti.