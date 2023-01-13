Altın Patiler Derneği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, yavru köpeğin sahibine teslim edildiği ifade edildi.

Hamitköy’de kanalizasyon içerisine düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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