Mahkemede bir ilk: ABD'de görülecek davada yapay zekalı robot avukat savunma yapacak Mahkemede bir ilk: ABD'de görülecek davada yapay zekalı robot avukat savunma yapacak

Hamitköy’de kanalizasyon içerisine düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Altın Patiler Derneği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, yavru köpeğin sahibine teslim edildiği ifade edildi.