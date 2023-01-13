Hamitköy’de kanalizasyon içerisine düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Altın Patiler Derneği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, yavru köpeğin sahibine teslim edildiği ifade edildi.
Hamitköy’de kanalizasyon içerisine düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Altın Patiler Derneği’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, yavru köpeğin sahibine teslim edildiği ifade edildi.
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