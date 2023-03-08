Bakanlar Kurulu, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'yle imzalanacak olan protokol dolayısıyla Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk'e imza yetkisi verilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan "T.C. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Arasında Kurulan Sismoloji (Deprem) Gözlem istasyonlarının Geliştirilmesi ve Müşterek Çalıştırılmasına Dair Protokol"ün imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarına ve Meteoroloji Dairesi Müdürüne imza yetkisi verilmesine karar verdi.”