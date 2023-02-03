Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel’in himayesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips yararına Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

‘4 Şubat Dünya Kanser Günü’ etkinlikleri kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılan konserde, Bahar Gökhan ve TRT Ankara Radyosu Sanatçısı Bahadır Özüşen sahne aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Zerrin Üstel’e böyle anlamlı bir geceyi organize ettiği için teşekkür etti. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü'nün (UICC) ‘Herkesin İlaca Erişimi Eşit Olsun’ sloganına dikkat çekerek ülkeler arası tedavi eşitsizliğine işaret eden Kocaismail, günümüzde kanser hastalığının yüzde 95 oranında tedavi edildiğini de belirtti.

Burada kısa bir konuşma yapan Zerrin Üstel ise, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve ekip arkadaşlarının büyük bir emek gösterdiğine vurgu yaparak teşekkür etti. Dünyada ve ülkemizde tıp alanında ilerlemelerin kaydedildiğine dikkat çeken Üstel, yardımsever insanların kanser hastalığıyla mücadeledeki önemini belirtti. Üstel, tüm insanlığın güzelliklerle buluşmasını diledi.

Gecenin sonunda Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail tarafından Zerrin Üstel’e plaket takdim edildi.

Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi, Merit Hotel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Avusturalya Türk İslam Cemiyeti, Avusturalya Bakanı Natalie Süleyman ve katkı veren tüm yardımseverlere teşekkür edildi.