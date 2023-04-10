Hüsnü Şenlendirici'ye bağırsak kanseri teşhisi konulduğu ve ardından da operasyon geçirdiği iddia edilmişti.

46 yaşındaki Şenlendirici'den konuya ilişkin açıklama geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"BİRKAÇ GÜN DAHA HASTANEDE OLACAĞIM"

Hüsnü Şenlendirici, açıklamasında "Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim; geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim" dedi.

Ünlü isim, sözlerine "Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için her birinize çok teşekkür ederim. Kısa bir ara sonrasında hem ekranlarda hem de konserlerimde sevenlerim ile buluşacağım" diye devam etti.

HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

Şarkıcı Ercan Saatçi ile Hakan Altun, ameliyatın ardından Hüsnü Şenlendirici'yi hastanede ziyaret etti.

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Ercan Saatçi, "Kardeşimizin gayet iyi, hızla iyileşiyor çok şükür. Gelmiş geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?

Hüsnü Şenlendirici, Roman kökenli müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlamıştır.