Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya, Kıbrıs’taki Les Ambassadeurs Hotel’de sahne aldı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan gelen misafirlerin ağırlandığı gecede Kaya’yı yaklaşık 1500 kişi izledi. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, şık kombiniyle dikkat çekti.

ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURDU

Basın mensuplarının Serkan Kaya’ya, “Bu akşam çok şıksınız. Hardal rengi bir ceket giydiniz. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna Kaya, “Seyirci çok beğendi. Bir erkeğe yakışır şekilde renkli giyinmeyi seviyorum. Hardal, siyah, kahve rengi olur, bazen güzel yeşil renkler olabilir. Renkleri seviyorum. Bizim giydiğimiz kıyafetler seyirciye geçiyor. Ya negatif enerji verir ya da pozitif... Ben ona göre hareket ediyorum.” dedi.

YENİ ALBÜM MÜJDESİ

Geçtiğimiz haftalarda çıkardığı “Dertliler Meyhanesi” şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Serkan Kaya, yeni çalışması hakkında da konuştu. Kaya, “Şarkımız çıkalı üç hafta oldu. Geçmiş zamanda birçok şarkıya imza attık. Bi ara vermiştik. Geçmişte çıkardığım tek şarkılar beni memnun etmedi. O yüzden albüme döndüm. Önden ‘Dertliler Meyhanesi’ şarkısını çıkarttık. Yeni albümümüz 8 şarkıdan oluşuyor. Diğer 7 şarkı da haziran ayının on ikisinde, yani benim doğum günümde yayınlanacak.” ifadelerini kullandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Serkan Kaya, röportajın sonuna doğru kendisini sahnede dinleyen engelli bireyle uzun süre sohbet etti. Berk isimli özel gereksinimli bireyin söylediği sözler Kaya’yı duygulandırdı. Berk, “Ağabey, ben senin hayranınım. Şarkılarını öve öve dinliyorum. Yaktın içimizi şarkılarınla ağabey. Seninle tanışmak benim için büyük bir onur. Senin için geldim buraya.” dedi.