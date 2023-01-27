Kışın kurak ve sıcak geçmesi "Kar ne zaman yağacak?" sorusu pek çok kişinin aklında yer etti. Son değerlendirmelere göre Türkiye'nin beklenen kar yağışına kavuşmasına çok az kaldı. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten "Tüm Türkiye'nin kar örtüsüne kavuşacağı" günü "Bu daha başlangıç" diyerek açıkladı. Ökten İstanbul'un da ilk kar yağışına 'merhaba' diyeceği günü işaret ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de cumartesi günü tüm yurtta yağış görüleceği beklentisini paylaşarak yoğun kar yağacak illeri tek tek sıraladı; ayrıca 15 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte yurttan hava durumunun ayrıntıları...

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI: "ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege'de kuvvetli, Balıkesir’in batı kıyıları, İzmir, Aydın’ın batısı ve Muğla ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.