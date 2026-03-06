Dernek Başkanı Fuat Topaloğlu, yazılı açıklamasında, mazota gelen 4 TL’lik artışın sektörü ağır şekilde vurduğunu söyleyerek, “Hükümet toplu taşıma sektörünü bitirdi. Bu sektörü alıp hayallere attınız. Zaten zor olan şartlar yapılan zamlarla birlikte taşınamaz hale geldi.” ifadelerini kullandı.

Ülkede neredeyse tüm maliyetlerin döviz üzerinden belirlendiğini, zamların dövize endeksli yapıldığını ifade eden Topaloğlu, sektörün ise Türk lirası ile ayakta kalmaya zorlandığını, her gün daha büyük bir ekonomik baskı altına sokulduğunu ileri sürdü.

Topaloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun akaryakıt zammına ilişkin açıkladığı rakamlarla pompa fiyatlarına yansıyan artış arasında fark olduğunu öne sürerek, “Bakanlar Kurulu birbirinden habersiz mi hareket ediyor? Olgun Bey mi hesabı yanlış yaptı, yoksa ortaya çıkan zam farkı ile başka bir şey mi finanse edilmeye çalışılıyor?” diye sordu.