Evrenin en gizemli nesnelerinden biri olan '1ES 1927+654' ismini verilen kara delik, son gözlemlerle birlikte bilim insanlarının karşısına çözülmesi güç sorular çıkarıyor. Dünya’dan yaklaşık 270 milyon ışık yılı uzaklıkta, Draco Takımyıldızı’nda yer alan bu süper kütleli kara delik, bilinen fizik yasalarını zorlayan bir dizi sıra dışı davranış sergiliyor.

Hızlanan X-ışını patlamaları dikkat çekiyor

Araştırmacılar, kara delikten yayılan X-ışını patlamalarının sıklığında olağanüstü bir artış gözlemledi. Başlangıçta 18 dakikada bir gerçekleşen patlamalar, iki yıl içinde 7 dakikada bir tekrarlayan bir döngüye ulaştı. Bu tür bir hızlanma, kara delikler için şimdiye kadar kaydedilmemiş bir olay olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu fenomenin kara deliğin olay ufkuna yakın bölgelerde meydana gelen karmaşık dinamiklerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Kara deliği bir beyaz cüce yıldızı takip ediyor

Kara deliğin yakınında bir beyaz cüce yıldızının yörünge izlediği keşfedildi. Bu yıldız, kara deliğe yalnızca Dünya-Güneş mesafesinin yüzde 5’i kadar bir uzaklıkta bulunuyor. Bilim insanlarına göre, beyaz cüce yıldızının dış katmanları kara deliğe doğru çekilirken, yıldız kara deliğe tamamen düşmeden yörüngesini koruyor. Bu durum, kara deliğin çekim gücü ve beyaz cüce arasındaki hassas dengenin bir göstergesi olabilir.

Jet oluşumları ilk kez gözlendi

Kara deliğin çevresinde oluşan plazma jetleri, olay ufkunu çevreleyen yüksek enerjili süreçlere ışık tutuyor. İlk kez 2023’te radyo dalgalarıyla tespit edilen bu jetler, kara deliğin çevresindeki madde ile olan etkileşimlerini anlamak için büyük bir fırsat sunuyor. Bilim insanları, bu tür jetlerin nasıl oluştuğuna dair sorulara yanıt bulmayı umduklarını belirtti.