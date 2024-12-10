Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yağışlı havanın 2-3 gün daha yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da çarşamba gününden itibaren 10-13 derece düşeceği tahmin ediliyor.

20 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Havaların soğumasıyla birlikte hafta sonu bir çok ilde kar yağışı etkili olacak.

Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Tunceli, Artvin, Ardahan, Kars, Van, Bitlis ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının 10-13 derece düşmesiyle birlikte hafta sonu kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'A KIŞ GERİ GELİYOR

İstanbul'da hava sıcaklıkları 17 dereceden 7 derecelere kadar düşecek. Yağışlı havanın perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.