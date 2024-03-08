Beyarmudu Kara Sınır Kapısı'nda yapılacak iyileştirmeler konusunda ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımıyla dün Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy başkanlığında Başbakanlıkta bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Planlama ve İnşaat Dairesi temsilcileri ve Karayolları Dairesi temsilcileri de katılarak, Beyarmudu Kara Sınır Kapısı'nda iyileştirmeler yapılması için hazırlanan projeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Beyarmudu Kara Sınır Kapısı'nda iyileştirme çalışmaları kapsamında, kabin ve personel artırımı, şerit genişletme çalışmaları ve yoğunluğu giderici diğer uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. Kara Sınır Kapıları İyileştirme Komitesi, 11 Mart Pazartesi günü Beyarmudu Kara Sınır Kapısı'nda, saha ziyareti yapacak ve projenin uygulanabilirliği üzerinde konusunda çalışacak. Beyarmudu Kara Sınır Kapısı'nda yapılacak çalışmaların en kısa sürede başlaması hedefleniyor. Öte yandan Metehan Kara Sınır Kapısı iyileştirme çalışmaları başlamış ve Haziran 2024 ayında bitirilmesi öngörülmüştü. Metehan Kara Sınır Kapısı'nda, da ilave şeritler eklenerek, kabin ve memur sayısının artırılması, oto park genişletilmesi ve çevre düzenlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.