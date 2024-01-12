Konya Milletvekili Orhan Erdem başkanlığındaki Türkiye ve KKTC milletvekillerinden oluşan dostluk grubu bugün öğleden sonra ailelerle dernekte bir araya geldi.

Erdem: "Birlikteliğiniz çok büyük ses getiriyor.”

Ziyarette ilk sözü alan Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, yüreklerindeki acıyı daha da çoğaltan en anlamlı ziyareti yaptıklarını belirterek, “Sizlerin acısını paylaşabilir miyiz bilemiyorum ama birlikte olmak istedik” dedi.

“Acı büyük, burada yavrularımızın acısını yaşıyoruz” diyen Erdem, Türkiye’de de 52 bine yakın yurttaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Erdem, “Hepimizin başı sağ olsun. Allah bir daha böyle acılar çektirmesin. Ama biz görüyoruz ki birlikteliğinizi çok büyük ses getiriyor. Bu konuda da kutluyorum. Merak etmeyin adalet yerini bulacaktır. Bizler de yanınızda olacağımızı ifade etmek isteriz. Her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Karakaya:”Davamızı bırakmayacağız”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da, Ankara’yı ziyaret ettiklerinde bir çok kişiye ulaşmada ve dertlerini anlatmada Orhan Erdem’in kendilerini hiç yalnız bırakmadan destek olduğunu ifade etti.

3 Ocak’ta Adıyaman’da başlayan ve 4 gün süren dava hakkında bilgi de veren Karakaya, “Çok zor süreçti bizim için. Fakat siz de görüyorsunuz, tüm aileler birlikte davamızın peşindeyiz. 4 gün boyunca orada sanıkların yalanlarını dinledik. Bizi mahvetse de sessizce durup dinledik o sanıkların yalanlarını. Biz gerçekleri biliyoruz zaten” dedi.

Uzun bir dava sürecinin kendilerini beklediğini söyleyen Karakaya, “Güçlü bir şekilde ayaktayız. Bu davanın peşini hiçbir zaman bırakmayacağız. Bilirkişi raporlarıyla, delilerle bu sanıkların yalanlarını ortaya çıkaracağız. Bu davanın emsal dava olması için elimizden geleni yapacağız” şeklinde devam etti.

Hala deprem acısı yaşayan Adıyaman’ın yıkık binaların arasından ayağa kalkmaya çalıştığını söyleyen Karakaya, “Bizim davamız da onlara güç oldu. Bunu aileler olarak orada yaşadık, gördük. Bu binanın ve bunun gibi birçok binanın yanlış şekilde yapıldığını, mezara dönüştüğünü ve bizim canlarımızı da bundan dolayı kaybettiğimizi çok iyi anlıyorlar. Bizi destekliyorlar" dedi.

Karakaya, adalete güvenip, adaletin doğru yolu bulacağını bildiklerini ve uzun bir sürece de hazır olduklarını ifade ederek, “Sizin desteğinizi de yanımızda hissetmek bizim için çok önemli. Bu güç bizi ayakta tutuyor. Bizi oradaki halk ayakta tuttu. Bizi birbirimiz ayakta tuttu, Orhan Bey’in beni orada araması ayakta tuttu. Birlikte olunca başarılı olacağımızı biliyoruz” dedi.

Ruşen Karakaya, destekleri için heyete teşekkür ederek her şeyi "Şampiyon Melekler" için yaptıklarını söyledi. Karakaya, “Onları bir depreme kaybetmedik, katil bir binaya kaybettik. İnsanların hukuk, kural bilmemesine kaybettik, bu işin peşini bırakmayacağız” şeklinde devam etti.

Resmiye Canaltay:”Sanıkların olası kasttan ceza alacaklarına inanıyoruz”

UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, kendisini depremde yakınlarını kaybeden ailelerden saydığını ifade ederek, “Bizim amacımız adalettir. Adaletin yerine gelmesidir” dedi.

Canaltay, ailelerin birlikteliklerinin Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi uyandırdığını, herkesin kendi davasına ve kendi hakkına sahip çıkmasına örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Resmiye Canaltay, davada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye’deki siyasi partilerin ve TBMM’nin desteğini yanlarında hissettiklerini söyleyerek, sanıkların davada olası kasttan ceza alacaklarına inancını yineledi.

Yayman: “Şampiyon Melekler bu kıyametin sembollerinden”

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da, “Yüreğimiz dağlanarak buraya geldik, 6 Şubat bir deprem değil, kıyametti. Bu kıyametin sembollerinden bir tanesi de Şampiyon Meleklerimiz oldu ” dedi.

Yayman, bir milletvekili değil, depremzede kimliğiyle konuşmak istediğini belirterek, depremde ailesinden 11 yakınını kaybettiğini ifade etti.

Hüseyin Yayman, “Allah bir daha milletimize böyle acılar yaşatmasın. Temenni ederiz ki, milletçe bundan gerekli dersleri çıkartırız ve bundan sonra fay hatlarının üstüne ev yapmayız. Deprem bölgesinde olduğumuzu unutmayıp, deprem yönetmeliklerine uygun binalar yaparız” dedi.

Yayman ailelere seslenerek, şöyle devam etti:

“Sizlerin yaşadığı acı çok büyük bir acı, gerçekten acınızı paylaşıyoruz. Herkesin ortak kanaati şudur; sonuna kadar gidilmesi gerekir. Suçlu kimse, onun adalet önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz yaşadık, başkaları bu acıyı yaşamasın.”

Şampiyon Meleklerin müsabakalardaki görüntülerinin sosyal medyada dolaştığını söyleyen Yayman, “Hal ve tavırları gözümüzden, rüyalarımızdan asla gitmiyor.” diyerek tekrar başsağlığı diledi.

Tutdere: “Mücadeleniz herkese örnek olacak”

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de, Adıyaman milletvekili olarak ailelerin acılarını paylaştığını söyledi.

Tutdere, “Sizlerle zor bir süreci, zor anları birlikte yaşadık. Şu anda sizleri görünce otel önündeki o akşam aklıma geldi Hepimiz büyük acılar yaşadık. Hepinizin acısını paylaşıyorum” dedi.

KKTC'yi ve Meclis’i tebrik ederek, “Hak arama konusunda büyük duyarlılık gösterdiniz. İnşallah bu mücadeleniz herkese örnek olacak” diyen Abdurrahman Tutdere, mahkemelerin gidenleri geri getirmeyeceğini ancak yaşananlardan ve ihmallerden hep beraber ders alınabileceğini belirtti.

Tutdere, adaletin vereceği kararın bundan sonraki süreçte herkesin daha dikkatli olmasını, kurumların işlerini yaparken daha hassas ve özenli davranmasına vesile olacağına işaret etti.

Tutdere, adalet konusunda hiç şüphe olmamasını istedi.