‘Asrın Felaketi’nin 1. yıl dönümü…

Adıyaman’da İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda anma etkinliği düzenleniyor…

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, “6 Şubat 2023 bugüne kadar her gün olduğu gibi bugün de yüreklerimiz de sakladığımız canlarımız için hep birlikteyiz. Başarıları, tertemiz kocaman yürekleri kalplerimizde şampiyon melekler iyi ki hayatlarımıza dokundular. Kısacık yaşam serüvenlerinde bizlere büyük dersler verdiler” dedi.

Karakaya, “Bu salonun öznesi ve neşesi çocuklarımız bugün aramızda yok. Onları bu şekilde hatırlamamıza sebep olanlar vicdan yoksunu, sorumsuz ve duygusuz katillerdir. Evlerimizin, şehrimizin neşesi, ülkemizin geleceği çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bilerek isteyerek İsias’ta öldürüldü. Evlatlarımızın yüzlerini değil, mezar taşlarını seviyorsak bunun sorumlusu İsias’ı yaratan siz katilersiniz” ifadelerini kullandı.

Katillerin olası kast ile yargılanarak, en ağır cezayı almaları için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

“Son bir yıldır her sabah 6 Şubat’a uyanan bizlerin tek gailesi adalet için mücadeledir. Ortak mücadelemiz de hep yanımızda olan her bir birey iyi ki varsınız. Meleklerimiz için sonuna kadar hep birlikte yürüyeceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Toplumun her bireyi acımızı paylaştı, bizimle kenetlendi. Bu birliktelik suçluların bizden korkmasını sağlamıştır.”

Karakaya, “Şampiyonlarımız geri gelmeyecek, kucağımız hep boş kalacaktır… Çocuklarımız renkli dünyasından bize sadece karanlığı bırakanlar olası kast ile yargılanması için mücadele edeceğiz. Şampiyonlarımızı unutmayacağız çünkü şampiyonlar ölmez!” açıklamasını yaptı.