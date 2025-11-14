UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil konuyla ilgili açıklamasında, süreci kimsenin eleştirilmesi için kullanmadıklarını ifade ederek, dertlerinin kavga yaratmak değil; Lefke halkının içini rahatlatmak ve çözümü hızlandırmak olduğunu belirtti. Bugüne kadar yapılan toplantılara dikkat çeken Karanfil, tartışmaların, “Eski mimari dokunun korunmasını isteyenler ve yeni inşaat yapılmasını isteyenler” arasında yaşandığını kaydetti.

Tüm paydaşların, Kaymakamlık, belediyeler, sivil toplum örgütleri, okul aile birlikleri ve eğitim temsilcilerinin masada buluştuğunu belirterek, “Çocuklarımızın güvenliği süsleme tartışmalarının çok üzerindedir. Derdi estetik olan değil; derdi güvenlik olan herkes burada birleşti.” şeklinde belirtti.

“Okul Lefke’de kalmalıdır”

Karanfil, toplantı sonrası bir komisyon oluşturulduğunu ancak süreçte bazı bilgi karmaşaları nedeniyle yeni bir önerinin ortaya çıktığını da kaydederek, “Lefke Gazi Lisesi’nin merkezden uzaklaştırılması, Lefke’nin haritadan silinmesi demektir. Bu konuda çok netim; okul Lefke’de kalmalıdır.” İfadesini kullandı.

Mevcut binaların tehlikeli hale geldiğini belirten Karanfil, şöyle devam etti:

“O binalarda bir öğrencinin bile bulunması hatadır. Bu gerçeği saklamanın anlamı yok. İvedilikle yıkılacak alanın hemen belirlenip, derhal yıkıma geçilmesi, konteyner sınıfların daha güvenli bir noktaya taşınarak eğitimde kesinti olmaması, Lefke Gazi Lisesi’nin inşaatının mevcut arazi üzerinde yıkılması, gereken bütün yapıların yıkılması sonrasında başlanması ve Bakanlığın bu konuda ivedilikle karar alması, gerektiği takdirde Lefke Avrupa Üniversitesi ile iş birliğinde geçici eğitim alanlarının hazırlanması veya yeni okul arazisi için hızlı ve bilimsel karar verilmesi gerekiyor.”

Karanfil ayrıca Lefke İstiklal İlkokulu’nun da tekrardan hayat bulması konusunda ısrarcı olduklarını belirterek, çağdaş ve güvenli eğitimin adadaki bütün çocukların hakkı olduğu gibi Lefke’deki çocukların da en doğal ve anayasal hakkı olduğunu belirtti.

Riskli binalarda eğitim olamayacağını, Bakanlığın bu noktada derhal harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Karanfil, hiçbir kurum veya kişiyi hedef almadığını da ifade etti.

Karanfil, “Bu süreçte makam kavgası da siyaset de olmaz. Eğitim siyaset üstüdür. Zaman kaybına tahammülümüz yok.” diyerek, “Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Lefke Gazi Lisesi için en doğru ve en güvenli çözümün hayata geçmesi için çalışıyoruz. Amacımız bölgenin geleceğini korumaktır.” ifadelerine yer verdi.