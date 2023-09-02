İş kazası ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.09.2023 tarihinde, saat 11.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmakta olan Muhammad ZAHEER (E-38), iş yeri içerisindeki havalandırma fanının tamirini yaptığı esnada, çalışır vaziyetteki fanın üzerine düşmesi neticesinde, sol kolundan ciddi şekilde yaralanmıştır. Olayda yaralanan Muhammad ZAHEER Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

