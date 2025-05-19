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19.05.2025 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Ayberk ÇAVDAR (E-25) yönetimindeki PJ 216 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma çarpmıştır. Çarpmadan sonra yoluna devam edip Riyala Constration’u çevreleyen duvara ve su sayacına ve 5 no’lu ikametgahı çevreleyen duvar ve demir korkuluklara çarpıp önü güney doğu istikametine bakar şekilde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin açıklaması şöyle:

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