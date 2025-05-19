Akıncı: Aday değilim Akıncı: Aday değilim

Polisin açıklaması şöyle:

19.05.2025 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden  Ayberk ÇAVDAR (E-25) yönetimindeki PJ 216 plakalı  salon araç sürücüsünün  dikkatsizliği sonucu yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp kaldırıma çarpmıştır. Çarpmadan sonra yoluna devam edip Riyala Constration’u çevreleyen duvara ve su sayacına ve 5 no’lu ikametgahı çevreleyen duvar ve demir korkuluklara çarpıp önü güney doğu istikametine bakar şekilde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.