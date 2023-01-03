Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, kararda şu husulara değindi “sanığın 750 gram eroin türü uyuşturucu, 3 kilo 166 gram 250 miligram metaamfetamin ve 2 kilo 93 gram 840 miligram ham afyonu alarak tasarruf ettiğini görmekteyiz. Tasarruf edilen uyuşturucuların üç türü de çok tehlikeli sınıflarda uyuşturucular olup tüketilmeleri halinde bağımlılık yaratma özellikleri dolayısı ile insan sağlığı üzerinde bilişsel ve fiziksel tahribat yarattığı bilinemktedir. Uyuşturucular tür itibariyle bu kadar tehlikelilerken sanığın yüksek ağırlıktaki uyuşturucuları tasarruf ettiğini görmekteyiz ki yüzlerce kişiyi zehirlemeye yeter miktardadır. Keza sanık Murat Aykol'un yönlendirmesi ile uyuşuşturucuyu üçüncü bir kişiye vererek maddi menfaat elde etmiştir” dedi.

Yargıç Soytaç kararda “ sanığın, şu anda cezaevinde hükümlü tutuklu olarak bulunan Murat Aykol isimli kişinin sanığın kendisine karşı olan masumane duygularını istismar ederek böylesine vahim bir suçun içine çekildiğini, sanığın sadece emanetçi olduğu söylemektedir. Sanık ile Murat Aykol isimli kişi arasındaki duygusal ilişki nedeniyle istismar edildiğini sanık lehinde değerlendirmekle birlikte sanığın işlemiş olduğu suçun uyuşturucu türü ve miktarı bazında değerlendirdiğimizde böylesine vahim bir suçu sadece duygusal bir münasebet ile izahı mümkün değildir” dedi

Yargıç Murat Soytaç kararda “ Murat Aykol cezaevinde iken uyuşturucu suçlarını işlemesi mümkün olmadığından sanığın yardımına muhtaçtı. Sanık ise sevdiği kişiyi uyuşturucudan uzak tutup topluma ve kendisine faydalı bir birey olmasını sağlamak yerine bu kişinin uyuşturucu işlerini sürdürmesine yardımcı olmuş ve Murat Aykol’un cezalandırma sürecinin amacına ters davranışlarda bulunarak ıslahını baltalamıştır. Dolayısı ile uyuşturucuların türünü, miktarını ve tasarruf amacını ceza takdirinde sanık aleyhinde değerlendirmeyi uygun buluruz” dedi.

Son olarak Yargıç Murat Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, kamu yararı gereği sanığa oybirliği ile 13 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

