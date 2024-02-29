Politis gazetesi “Kıbrıslı Türklere İlk 14 Vatandaşlık Verildi – Ebeveynlerinden Biri Kıbrıslı Türk Olan Karma Evlilik Çocuklarına” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıslı Türklerle karma evliliklerden olan çocuklara vatandaşlık verilmesinde ilk adımı attığını, ayrıca vatandaşlık kriterlerinin de belirlendiğini yazdı.

Gazete, tarihte ilk kez 3 Kıbrıslı Türk’ün Cenevre’de BM’ye, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alamadıkları gerekçesiyle şikayet dilekçesi verdiklerini, bu esnada ise Rum hükümetinin karma evliliklerden olan çocuklara ilk vatandaşlıkları vermeye başladığını belirtti.