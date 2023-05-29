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Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılacak olan düzenleme ile Karma oyun kaldırılmasını değerlendiren Manavoğlu, “Karma oy yanlış bir meclis aritmetiğine sebep oldu. İstenmeyen bazı kişilerin meclisine sebep oldu ve sol partilerin gücünün azalmasına sebep oldu. Karmanın kalkması noktasında iki büyük parti çok heyecanlı. Ancak çok iyi hesaplanması gerekiyor CTP açısından. Kabul etmeseler bile tek bölge seçim sistemi ile birlikte görülen zararı analiz etmeleri gerekiyor. Mesele sadece karma oyun kalkması değildir. Bu kadar zor bir dönem yaşanırken, seçmeni sandığa götürmede sıkıntılar yaşanırken ve siyasetin yıprandığı bu dönemde karma oyun kaldırılması konusunda iyi düşünmek gerekir. Siyasal yapı çok vasat bir hal almışken eninde sonunda kafalarını duvara vuracaklar. Tek bölge sisteminin yanlış olduğuna inanıyorum. Eski sisteme dönülmesi gerekmektedir. Karma oyun kaldırılması çözüm değildir yerine bir şey konulması gerekmektedir. Bu iş gelecekte sıkıntı çıkaracaktır. Zaten insanlar sandığa gitmek istemiyor. Bu kez karma oy kullananlar sandığa gitmeyecek" dedi.