Özellikle doğum yapmaya çalıştığı sırada bebeğiyle birlikte katledilen hamile eşek, yaşanan vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Taşkent Doğa Parkı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın ardından ekiplerinin duygularını sağlıklı ifade edebilmek için zamana ihtiyaç duydukları belirtilirken, gelişmelerin takip edileceği ifade edildi.

Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, Veteriner Dairesi de bilgilendirildi. Kıbrıs’ın simgesi olarak kabul edilen eşeklerin öldürülmesi, hayvan hakları savunucuları ve halk arasında büyük tepkiyle karşılandı.