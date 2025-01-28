Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.01.2025 tarihinde, saat 09.30 sıralarında, Girne - Alsancak Çevreyolunun 4 – 5’inci kilometreleri arasında, Yeliz GÖKOĞLU (K-27) yönetimindeki KB 923 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından çıkıp yolu ikiye ayıran bordür taşlarına çarpıp karşı şeride geçip takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Yeliz GÖKOĞLU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.