Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sedat Bayramoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Bayramoğlu 23Mart 2024 tarihinde Girne Karşıyaka Sahil kenarında onaylanmamış bir limandan KKTC’ye kaçak yollarla girmeye çalışan 2 ile 9 yaş arası 5 çocuk, 4 Kadın ve 15 İle 50 yaş aralığında 26 erkek toplamda 35 mültecinin Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis ekipleri tarafından tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mültecileri kaçak yollarla KKTC’ye sokmaya çalışan şahısların Türkiye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığını yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek yakalanan mültecilerin tahkikat maksatlı ilk etapta Yıldız Öğrenci Yurdunda bekletileceğini belirterek bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadetine ek olarak Savcı Senem Palabıyık mülteci çocukların Sosyal Hizmet görevlileri tarafından ihtiyaçlarının giderileceğini ve konunun bilgilerinde olduğunu ekledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.