AA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Girne ilçesindeki Karşıyaka bölgesinde bir minibüse operasyon yapan polis ekipleri, 6'sı çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda, düzensiz göçmenleri tekneyle ülkeye soktukları öne sürülen 2 kişi de gözaltına alındı.

Çıkarıldıkları mahkeme, KKTC'ye tekne ile gümrüksüz bir limandan giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen ile diğer 2 şüpheliye, emniyette geçirmek kaydı ile 3 gün hapis cezası verdi.

Bu sürenin sonunda 36 göçmenin sınır dışı edileceği, diğer 2 şüphelinin yargılanmasının süreceği bildirildi.