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Alevler 10 saat süren uğraşlarla söndürüldükten sonra, kimlik tespit çalışmaları başladı. Yüksek Gültekin, ilerleyen saatlerde 7 yakınının yangında can verdiğini öğrendi. Çocukları Bilal, Enes ve Rümeysa Gültekin'le gelini Sena Gültekin ve 3 torununun cansız bedenine ulaşıldı.

Gültekin'in çocukları, gelini ve torunları oteldeydi. Söndürme çalışmaları sürerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır'la görüşmüştü.

Avukat Yüksel Gültekin de ulaşamadığı ailesinden haber bekleyenler arasındaydı.

Yakınlarından haber alamayanlar, endişeyle söndürme çalışmalarını takip etti.

Bolu'daki yangın faciasının ardından çok sayıda kişi, yakınlarının bulunduğu Kartalkaya Kayak Merkezi'nin önüne gitti.

Endişeli bekleyiş yerini acıya bıraktı. Yüksel Gültekin, Bolu'daki yangın faciası nda çocukları, torunları ve gelininin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya ’ya gitmişti. Yangın anında Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.

THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi yangında hayatını kaybetti.

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