Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'nde 30 baş kasaplık kuzu, 3 baş kasaplık koç, Ercan Devlet Üretme Çiftliği'nde 35 baş kasaplık oğlak, 30 baş kasaplık keçi ve 10 baş kasaplık teke canlı ağırlık üzerinden satılacaktır.

Satışlar kapalı zarf yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Taban fiyatlar ise kuzu için 135 TL/kg ve 100 TL/kg, oğlak için 125 TL/kg, keçi için 85 TL/kg ve teke için 90 TL/kg olarak belirlenmiştir. Teklifler KDV'siz olarak sunulmalıdır ve İdare, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir.

Ödemeler, peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacaktır. Hayvanlar ilgili çiftliklerde görülebilir ve teklifler en geç 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 11:00'e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılmalıdır. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacaktır.

İhaleyi kazananlar, en geç 21 Temmuz 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları almaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecektir.