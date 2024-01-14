Belediyeden yapılan açıklamada, bölgenin cazibesinin arttırılması ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilecek uygulama kapsamında, 23.00-07.00 saatleri arasında bölgeye araç giremeyeceği bildirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre uygulamanın başlaması ile Girne Belediyesi Kent Güvenliği ekipleri de bölgede devriye gezecek. Özellikle bölgedeki en büyük rahatsızlık konusu olan ateşli piknik ve yüksek sesle müzik dinleme konularında denetim gerçekleştirecek ekipler, gerekli durumlarda ceza yazabilecek.

Çıkış doğu kanadından sağlanacak

Belirtilen saatlerde bölgede bulunan araçların, sahil şeridinin doğu kanadında yer alan çıkışı kullanabilecekleri belirtildi. Sahil şeridi boyunca birçok noktaya uyarı ve yön levhalarının yerleştirildiği bildirilen açıklamada, yeni uygulamayla gerek güvenli, gerekse çevre dostu bir sahil şeridine sahip olmanın hedeflendiği vurgulandı.