-ÖZEL HABER

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran , geçtiğimiz hafta sosyal medyada tartışılan ve endişe yaratan "KKTC'yi kasırga vuracak mı?" sorusunu Gündem Kıbrıs takipçileri için cevaplandırdı.

Buran, Akdeniz kasırgasının KKTC'yi vurmayacağını bir kez daha duyurdu.

Buran, kasırganın Libya üzerinde etkisini kaybettiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran,Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Turuncu alarmla sistemin güneyden kuzeye sakin bir şekilde geçeceğini belirtti.

Buran, ülkeyi bugün etkisi altına alan yağışlı hava sisteminin ise esas yarın etkili olacağını belirterek gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu.