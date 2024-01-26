Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 3'ü ağır 33 kişi de yaralandı. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Otobüsün altında kalan ve hayatlarını kaybeden vatandaşların çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugün saat 05.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul-Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 33 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Kazanın ardından olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, “İstanbul’dan Sinop’un Ayancık ilçesine seferini yapan otobüsümüz, sabah saatlerinde burada kontrolden çıkarak devrilmiş. Maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 33 yaralımız var, 3’ünün durumu ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda. Tedavi altındalar şu anda. Otobüs kayarak yoldan çıkmış. Arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar. Yolda tuzlama çalışması yapıldı, kar yağışından önce bu tedbirler alındı, belki buna rağmen tuzun az düştüğü yerler olabilir. Oradalar da buzlanma oluşmuş olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır” dedi.