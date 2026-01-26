İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve beraberindeki heyet, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ile ayrı ayrı görüştü.

İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Armengol ve beraberindeki heyet, ilk önce TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ü ziyaret etti.

Kayatürk, görüşmede, İspanya'da 19 Ocak'ta meydana gelen iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı diledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Kayatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Türkiye ile İspanya arasındaki 20 milyar avroluk ticaret hacminin, 5 yıl içerisinde 25 milyar avroya çıkması için ortak bir fikir ortaya koyduklarını anımsattı.

İspanya'nın, Türkiye'nin AB üyeliği sürecine destek verdiğini ifade eden Kayatürk, "Bunun için sizlere teşekkür ediyoruz ancak iki noktada daha desteğe ihtiyacımız var. Birincisi Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi, diğeri de vize serbestisinin diyalog şeklinde devam etmesini istiyoruz. Özellikle vize serbestisi noktasında iş insanlarımız, öğrencilerimiz ve tır şoförlerimiz büyük sıkıntılar yaşamaktadır." diye konuştu.

Kıbrıs'ta 2004 yılında Annan Planı için yapılan referandumun Kıbrıs Türkleri'nin kabulüne rağmen Kıbrıs Rumları'nın karşı görüşü nedeniyle hayata geçemediğini, Kıbrıs Türk halkının cezalandırıldığını, izolasyonun devam ettiğini dile getiren Kayatürk, "Bütün Kıbrıs'ı temsil ediyormuş gibi anılan Rum kesimi o gün bugündür sadece Kıbrıs'ta problemler üretmekle kalmadı aynı zamanda Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu ve AB ilişkileri noktasında çok ciddi bir engel teşkil etmeye başladı ve halen de devam ediyor. Biz AB Uyum Komisyonu olarak senelerdir bu sıkıntıları gidermenin mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayatürk'ün konuşmasının ardından görüşme basına kapalı devam etti.

ARMENGOL, TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI OKTAY İLE BİR ARAYA GELDİ

İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve beraberindeki heyet, daha sonra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve Komisyon üyesi bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Oktay, görüşmede, Armengol'a İspanya'da iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin olumlu ilerleyişine değindi.

Görüşme basına kapalı sürdü.