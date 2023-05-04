Arıklı: Güçlü Türkiye Türk dünyasının teminatıdır... Arıklı: Güçlü Türkiye Türk dünyasının teminatıdır...

İskele bölgesinde 18 gündür kayıp olan Lolo isimli köpek aranıyor. 

Lolo'yu gören  veya yerini bilenlerin 05338801044-05438795585 numaralı telefonlara bilgi vermesi istendi. Lolo'nun sahibi köpeği bulanın 30 bin TL ödüllendirileceğini söyledi.