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Lolo'yu gören veya yerini bilenlerin 05338801044-05438795585 numaralı telefonlara bilgi vermesi istendi. Lolo'nun sahibi köpeği bulanın 30 bin TL ödüllendirileceğini söyledi.

İskele bölgesinde 18 gündür kayıp olan Lolo isimli köpek aranıyor.

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