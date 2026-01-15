Güney Kıbrıs’ta 7 Ocak tarihinden beri kayıp olan Rus iş adamına ait olduğuna inanılan bir erkek cesedi bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İngiliz Üsleri bölgesinde bulunan “Avdimu” (Düzkaya) köyü sahil şeridinde dün bir vatandaş tarafından bulunan erkek cesedinin, 7 Ocak tarihinden beridir aranan 56 yaşındaki Rus iş adamına ait olduğuna inanıldığını yazdı.

Gazete, cesedin ileri düzeyde bozulma durumunda olması sebebiyle kesin kimliğinin yapılacak DNA testi sonrasında belli olacağını yazdı. İngiliz Üsler bölgesi morguna kaldırılan cesede yapılacak otopsi sonucunda ölüm sebebinin de kesinleşeceği vurgulandı.