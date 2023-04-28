Bunlar da ilginizi çekebilir

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Berova ve Candan, depremlerde hayatını kaybedenleri AKPA’da gündeme taşıdı

Berova ve Candan, depremlerde hayatını kaybedenleri AKPA’da gündeme taşıdı

Polis Basın Subaylığı’ndan yağılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakinler Alisa Abbas (K-17) ve Fehime Korkmaz (K-15) bulundu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.