Polis Basın Subaylığı’ndan yağılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakinler Alisa Abbas (K-17) ve Fehime Korkmaz (K-15) bulundu.

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Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.