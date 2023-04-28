Polis Basın Subaylığı’ndan yağılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakinler Alisa Abbas (K-17) ve Fehime Korkmaz (K-15) bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yağılan açıklamaya göre, 25 Nisan 2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakinler Alisa Abbas (K-17) ve Fehime Korkmaz (K-15) bulundu.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
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