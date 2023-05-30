Kazayla ilgili polisin açıklama şu şekilde:

30.05.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, plakası ve kimliği meçhul araç sürücüsü batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve kaldırım üzerindeki demir trafik konilerine, çiçekliğe ve bir iş yerine ait çardak ile şemsiyelere çarptıktan sonra, kaza yerinde durmayarak ayrılmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



Kaza ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, olay yerinde durmayıp ayrılan kazaya methaldar araç sürücüsünün Ömer MIZRAK (E-30), yönetimindeki aracın ise GD 520 plakalı araç olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıs tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.