Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.03.2025 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Küçük Erenköy - Tatlısu Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonrası, polis tarafından konu araçta yapılan aramada; yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü C.S.S.(E-27) ile araçta yolcu olarak bulunan J.S.L.(E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.