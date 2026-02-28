Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Pirhan mevkiinde meydana gelen hasarla sonuçlanan trafik kazasının ardından araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine polis ekipleri arama gerçekleştirdi.

Sürücü Ö.Y. (E-43)’nin üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ile sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan iki adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı.

Ö.Y. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.